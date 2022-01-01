Елена Синица
В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 139 жителей
Выздоровело 82 человека
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За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».
За эти же сутки в краевые медучреждения госпитализировали 15 человек. Кроме этого, сообщается, что выздоровело ещё 82 человека, умерших нет.
С начала пандемии в регионе выявлено 373 582 случая заражения коронавирусом.
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