Елена Синица В Пермском крае коронавирусом заразились ещё 139 жителей Выздоровело 82 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале «Стоп коронавирус».

За эти же сутки в краевые медучреждения госпитализировали 15 человек. Кроме этого, сообщается, что выздоровело ещё 82 человека, умерших нет.





С начала пандемии в регионе выявлено 373 582 случая заражения коронавирусом.

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