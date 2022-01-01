Елена Синица Пермская прокуратура внесла представление руководителю фонда капремонта Проверку провели после жалоб жильцов дома № 4 в Ашапском переулке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми внесла представление руководителю фонда капремонта. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что ведомство провело проверку после обращений жильцов дома по адресу: переулок Ашапский, 4. Жильцы сообщали о нарушении их прав на комфортные и безопасные условия проживания.





Выяснилось, что кровля этого дома находилась в ненормативном состоянии. В соответствии с программой капремонта, её должны были починить в 2018-2020 годах. Однако в установленные сроки фонд не провёл ремонт, проектно-сметная документация не была разработана.





В результате прокурор внёс представление руководителю НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». В ближайшее время региональный оператор объявит аукцион по отбору подрядной организации.

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