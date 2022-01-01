Елена Синица В Перми изменились маршруты четырёх автобусов Причина — ремонт теплосети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 30 июля по 7 августа изменятся маршруты следования автобусов №4,26,69 и 70. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поясняется, что это связано с ремонтом участка теплосети по ул.КИМ в Мотовилихинском районе города. Проезд будет закрыт на участке от ул. Металлистов до ул. Циолковского.

Так, автобус №4 будет проезжать от остановки «Дворец спорта «Молот (по ул. Лебедева) по улицам КИМ, Василия Соломина, Лебедева, Циолковского, КИМ, Индустриализации, Лебедева, далее маршрут останется прежним. Также сообщается, что около дома на ул.Соломина,12 появится временная остановка в направлении ул. Лебедева.





В обратном направлении автобусы этого маршрута будут идти по улицам Лебедева, Василия Соломина, затем без изменений. Уточняется, что на остановке «КИМ» посадки и высадки пассажиров не будет.





Автобусы №26, 69 и 70 в обоих направлениях будут ехать по улицам КИМ, Василия Соломина, Лебедева, Циолковского, КИМ. Затем маршруты останутся без изменений. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на временной остановке на ул.Соломина,12 и на всех существующих остановках.

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