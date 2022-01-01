Елена Синица За год объём выдачи потребкредитов в Прикамье снизился на 53,4% За первое полугодие 2022 года такие кредиты были выданы на сумму в 16,1 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2022 года в Пермском крае выдали потребительские кредиты на общую сумму 16,1 млрд руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Это на 53,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года ( в первом полугодии 2021 — 34,7 млрд руб.). Тем не менее, с таким показателем Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров, занимая 18 место.





В целом по стране, за первое полугодие 2022 года были выданы потребкредиты на общую сумму 1,08 трлн. руб. Это на 48,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2021 года — 2,11 трлн. руб.).





Наибольший объём потребкредитов за этот период был выдан в Москве (136,9 млрд. руб.), Московской области (78,0 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (53,5 млрд. руб.), Свердловской области (37,6 млрд. руб.) и Краснодарском крае (35,7 млрд. руб.).

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