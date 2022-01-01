Елена Синица
В Прикамье с 1 августа установят особый противопожарный режим
Он будет длиться до 10 сентября
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В Пермском крае с 1 августа по 10 сентября установят особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Причина — сухая и ветреная погода, добавили в ведомстве.
На этот период в парках, на сельскохозяйственных угодьях запрещено разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков, горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ.
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