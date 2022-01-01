Мария Сыропятова Капитальный ремонт участка ул. Куйбышева в Перми оценили в 75,7 млн руб. Сроки выполнения работ — до конца августа 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми объявила аукцион на ремонт ул. Куйбышева на участке от ул. Революции до ул. Белинского. Максимальная (начальная) стоимость работ — 75,7 млн руб.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 августа 2022 года.

В техническом задании сказано, что протяжённость ремонтируемого участка — 1,2 тыс. м. Объём работ — 14,7 тыс. кв. м. Подрядчик должен провести работы с 15 апреля по 31 августа 2023 года. На этом участке будет обновлена дорожная одежда, бортовой камень, тротуары, газоны и дорожные знаки.

Подрядчик должен будет обеспечить гарантией ремонт проезжей части и тротуара в течение четырёх лет.

Напомним, этим летом ремонтируют другой участок ул. Куйбышева — от ул. Чкалова до ул. Лодыгина.

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