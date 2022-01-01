С 30 июля закрывается проезд транспорта по ул. КИМ в Перми Причина — ремонт теплосети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Пермские тепловые сети» (ПТС) приступают к ремонту теплотрассы на ул. КИМ в Мотовилихинском районе Перми. В связи с этим с 30 июля по 7 августа будет закрыт проезд транспорта по ул. КИМ на участке от ул. Металлистов до ул. Циолковского. Об этом сообщили в пресс-службе ПТС.

Для общественного транспорта будет организован объезд через ул.Василия Соломина, Лебедева и Циолковского. На ул. Василия Соломина будут установлены временные остановки для пассажиров автобусов.

Во время ремонта в домах будет частично ограничена подача теплоресурсов.

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