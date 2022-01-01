Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 29 по 31 июля Поделиться Твитнуть

29, 30 и 31 июля на сайте на сайте Medici.TV пройдут трансляции концертов музыкального фестиваля Вербье́ (16+) — это международный музыкальный фестиваль, который ежегодно проходит на горном курорте в Швейцарии. 29 июля в 13:00 Квартет «Эбен» играет Моцарта и Брамса, в этот же день в 22:00 Леонидас Кавакос, Готье Капюсон и Юйцзя Ван исполняют Шостаковича и Чайковского. 30 июля в 13:00 Готье Капюсон играет Брамса и Грига с Кимом Бернаром, в это же время Венский филармонический оркестр исполняет Брамса и Брукнера с Кристианом Тилеманном и Элиной Гаранчей. 30 июля в 21:00 Камерный оркестр фестиваля Вербье исполнит произведения Равеля, Листа и Сибелиуса, солистка — Юйцзя Ван (фортепиано). 31 июля в 16:00 зрителей ждут «Гензель и Гретель» Хумпердинка, дирижирует Станислав Кочановский. В 17:00 стартует показ оперы «Тристан и Изольда» Вагнера, а в 21:00 — Оркестр фестиваля Вербье исполнит произведения Кодаи, Прокофьева и Стравинского. Солист — юный музыкант-виртуоз Александр Малофеев (фортепиано), который исполнит знаменитый Концерт для фортепиано № 3 Прокофьева.

30 июля с 11:00 в Краснокамске на набережной пройдёт праздник стиха и песни «Кама-мама» (0+). Зрителей ждут в 12:00 интерактивная кукольная комедия «Петрушка на Каме» в исполнении исторического театра «Чуды», конкурсы авторских песен и стихов, арт-пространства с различными мастерскими, а также презентация нового детского сборника стихов Александра Старовойтова «Весёлый календарь». Откроются выставки-фотосушки «Однажды на Каме… родился город» и «Город на Каме», последняя представит фотографии обложек книг из фонда Центральной библиотеки Краснокамска, рассказывающих об истории и известных людях города, о реках Пермского края и Перми. В 17:00 начнётся гала-концерт, хедлайнером которого станет мэтр пермской авторской песни, лауреат Грушинского фестиваля Евгений Матвеев.

30 июля с 12:00 в посёлке Гайны пройдёт XIII Межмуниципальный фестиваль народного творчества «На земле Перы» (0+). В программе: конкурс «Пера-богатырские забавы», летний читальный зал, экскурсия в жилище Перы-богатыря, мастер-классы и выступления коллективов народного творчества. На интерактивных площадках гости фестиваля смогут попробовать себя в роли лучников; для любителей рыбалки организуют рыбную ловлю и уху на костре, и многое другое.

30 июля с 12:00 в селе Зарубино пройдёт фестиваль народных ремёсел «Праздник топора» (0+). В программу включены мастер-классы по столярному искусству, игры и забавы для самых маленьких, конкурс дровосеков и массовый хоровод. Кроме того, в программе выставка старинных изделий для столярного промысла, торговые ряды и многое другое. Подробности в группе «ВКонтакте».

30 июля с 14:00 в посёлке Промысла состоится фестиваль природы и открытий «Промысловские тропы» (0+). На фестивале каждый желающий сможет попробовать себя в различных промыслах, существовавших на Урале: мытье золота, резьбе по камню и дереву, косьбе травы, вязанию веников, заготовке целебных трав, изготовлению кукол-оберегов и талисманов на удачу и других. Традиционно на фестивальной поляне будет работать выставка-ярмарка «Промысловые ряды», откроется кафе «Пиканочка», в меню которого входят салаты из сныти, выпечка с лесными ягодами и травяные чаи. Атмосферу фестиваля помогут создать балагуры и частушечники, сказители и плясуны, а также исполнители на народных инструментах.

30 и 31 июля на Пермской судоверфи (ул. Буксирная, 4) пройдёт музыкальный фестиваль «Причал» (12+, от 14 лет). В течение двух дней будут представлены различные музыкальные стили и направления в исполнении пермских музыкантов и артистов творческого объединения «ПермьКонцерт». 30 июля с 16:00 на площади у проходной Пермской судоверфи пройдут события, посвящённые 90-летию предприятия, и состоится официальное открытие фестиваля. 31 июля с 15:00 запланирована эклектическая музыкальная программа «Фолк-толк»: электронная музыка на трёх балалайках от Андрея Кирякова, электро-фолк проект «Варья», джазовые эксперименты Валерии и Станислава Юнкинд, пермские электронные проекты R-fonic, Mrs Major Tom и другие музыканты. Кроме того, гости фестиваля смогут пройти с экскурсией по территории завода. Зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте «ПермьКонцерта».

31 июля в селе Насадка пройдёт фестиваль «Люди рек» (0+). В программе — соревнования по летней рыбалке, конкурс на лучшую уху, концертная программа, театрализованное представление «Ермакова братия», конный спектакль «Река времени», сельский кейтеринг и многое другое.

31 июля с 14:00 до 20:00 на набережной Камы пройдёт фестиваль «Пермь активная. Лето» и парад супергероев (12+). В программе забег ростовых кукол, чемпионат по поеданию посикунчиков, мозгобойня и многое другое.

31 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на показ «Золотой маски в кино» — зрители увидят комедию нравов Мольера «Школа жён» (16+) в переводе Дмитрия Быкова и постановке Миндаугаса Карбаускиса.

31 июля с 16:00 до 20:30 в частной филармонии «Триумф» можно увидеть «Классику на Дворцовой» (0+) — ежегодное шоу в честь дня рождения Санкт-Петербурга с участием высшей лиги мировой оперной сцены. Выступят Вероника Джиоева, Притти Йенде, Чарльз Кастроново, Энджел Блю, Джозеф Каллей, Эрвин Шротт, Анна Горячева; оперный «Сорвиголова» — один из самых востребованных теноров мира Витторио Григоло; обладательница «лазерного» колоратурного сопрано Мария Алейда; бас Ильдар Абдразаков; петербургский баритон Алексей Марков и меццо-сопрано Василиса Бержанская. Они исполнят арии и сцены из классических опер и оперетт, а также хиты из репертуара Лайзы Минелли и Queen.

До 4 августа (с понедельника по четверг) с 12:00 до 16:00 на площадке перед Пермской краевой библиотекой им. Горького работает «Летний читальный зал» (6+). Там предлагают почитать свежие газеты, посмотреть выставки книг и познавательные видеопрезентации. Главная тема сезона — «Культура и традиции народов Пермского края». Последняя неделя будет посвящена чувашскому народу и этномоде.

До 26 августа в художественной галерее «Пермский период» можно увидеть выставку работ выпускников 2022 года Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Пермского государственного института культуры и Художественного училища Перми «Профессия — художник» (6+). На выставке представлены полотна, скульптуры и декоративно-прикладные произведения 27 авторов.

До 31 августа на набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое. 30 июля в 13:00 стартует фестиваль уличного театра и циркового искусства.

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе «ВКонтакте» можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

До 18 сентября в музее современного искусства PERMM проходит выставка «Его глаза никогда не выражали ненависти» (6+), в основу которой легла музейная коллекция актуального российского искусства XX-XXI веков. На сайте музея можно ознакомиться с онлайн-гидом, как смотреть выставку.

Ежедневно в группе «ВКонтакте» Центра городской культуры можно увидеть записи лекций образовательной части проекта своёчужоеместо (16+).

Ежедневно в киноцентре «Премьер» можно увидеть коллекцию авторских фотографий из путешествий по России и странам зарубежья Exotic Travel Club (16+).

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