В пермском ЖК «Арсенал» в начале 2023 года откроют новый детсад Учреждение рассчитано на 75 мест Поделиться Твитнуть

ЖК «Арсенал» в Красных Казармах

Константин Долгановский

В начале 2023 года в ЖК «Арсенал» по ул. Александра Турчевича, 6 планируется открытие филиала детского сада «Гармония», об этом в своём telegram-аккаунте сообщил мэр Перми Алексей Дёмкин.

Он отметил, что помещение было передано застройщиком, теперь необходимо провести ремонт и закупить оборудование.

«Завершить ремонт планируется в декабре, открыть садик — в начале 2023 года, в результате дополнительно появится 75 мест для детей 3-7 лет», — написал Алексей Дёмкин.

Как рассказала заведующая детским садом «Гармония» Татьяна Минькова, закупки оборудования начнутся в августе. Она также сообщила, что возле детсада будет оборудован мини-стадион.

Также градоначальник рассказал о ходе капремонта в школе № 77.

«Он идёт в графике и завершится в конце года. После ремонта ёмкость школы увеличится на 200 человек», — отметил мэр.

Напомним, на время ремонта около 700 учеников школы № 77 вынуждены были «переехать» в школу № 42. Вернуться в отремонтированное здание школьники должны в декабре 2022 года.





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