Успешный опыт «Метафракс Групп» в сфере молодёжной политики будет тиражирован в Пермском крае Поделиться Твитнуть

ПАО «Метафракс Кемикалс» и министерство по туризму и молодёжной политике Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развития потенциала молодёжи и его использования в интересах инновационного развития региона.

В рамках соглашения Молодёжная организация ПАО «Метафракс Кемикалс» поделится с молодёжью из территорий Пермского края практиками профессионального наставничества, профориентации, а также создания и реализации волонтёрских, туристических, творческих проектов. План мероприятий уже разработан, он предусматривает активное привлечение молодых активистов «Метафракса» к участию в форумах, слётах и других мероприятиях федерального и регионального уровня, грантовой кампании, поддержку молодых семей, организацию на предприятии стажировок для молодёжи, проведение компанией промышленных экскурсий и Дня открытых дверей для групп молодёжи, исследование потребностей и повышение квалификации работающей молодёжи, а также ещё целый ряд конкретных направлений совместной работы.

Юлия Баландина, заместитель министра, начальник отдела молодёжной политики Министерства по туризму и молодёжной политике Пермского края:

— Пермский край как место для жизни и самореализации молодых людей конкурирует за них с другими регионами, как работодатели конкурируют между собой за профессиональные молодые кадры. Поэтому многолетние практики в сфере молодёжной политики ПАО «Метафракс Кемикалс», одного из самых успешных работодателей в крае, очень ценны для всего региона.

Рашид Шакиров, заместитель генерального директора ПАО «Метафракс Кемикалс» по персоналу и социальным вопросам:

— У нас сегодня 22% работников в возрасте до 30 лет, почти четверть. Мы можем улучшать условия работы на предприятии, саму Губаху, но невозможно сверху спустить, чем молодым сотрудникам наполнять свою жизнь, к чему стремиться. Поэтому на ПАО «Метафракс Кемикалс» и придают такое большое значение самоорганизации молодёжи, и это работает!

Профориентация и наставничество — это то, что помогает молодым специалистам построить карьеру, реализоваться профессионально, а волонтёрство, спорт, туризм наполняют их жизнь смыслами за пределами работы, дарят впечатления, общение, личную самореализацию. Уверен, что такой подход будет работать и в масштабах Пермского края. Также мы рассчитываем, что в рамках этого сотрудничества будем развивать промышленный туризм, который позволит нам привлекать новые молодые кадры.

Молодёжная организация ПАО «Метафракс Кемикалс» работает с 2005 года. Любой работник «Метафракса» в возрасте до 35 лет является её полноправным участником. Молодые сотрудники организуют обучающие семинары для молодёжи школ Губахи, проводят конкурсы профмастерства среди молодёжи, чествуют ветеранов, занимаются спортом, туризмом, творчеством, участвуют в волонтёрских и благотворительных акциях.

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