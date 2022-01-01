Предприниматели Пермского края взяли антикризисные кредиты на 5,8 млрд руб. С 15 июля условия предоставления льготных кредитов были изменены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Более 500 компаний и индивидуальных предпринимателей Прикамья с 16 марта по 10 июля 2022 года воспользовались антикризисными программами кредитования Банка России (БР). Сумма льготных кредитов превысила 5,8 млрд руб. Об этом сообщили в пермском отделении БР.

Из этой суммы 5,3 млрд руб. предприниматели привлекли по программе оборотного кредитования, 0,5 млрд руб. — по расширенной программе стимулирования кредитования, которую регулятор реализует совместно с Корпорацией МСП.

В Банке России напомнили, что с 15 июля условия предоставления льготных кредитов изменены. Теперь процент привязан к ключевой ставке и не может превышать её более чем на 3 п.п. В связи с этим в течение месяца банки будут обязаны снизить процент по ранее выданным кредитам.

«Сегодня заёмщики могут взять ссуды под 11% годовых, — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Теперь их можно направить не только на инвестиции в основное производство, но и на пополнение оборотных средств и рефинансирование ранее полученных займов, как это было до марта 2022 года».

Кредиты с господдержкой выдаются предпринимателям из любых отраслей на срок до трёх лет. Исключение составляют производство или продажа подакцизных товаров. Самозанятые могут получить до 500 тыс. руб., малый и средний бизнес — от 3 млн до 1 млрд руб.

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