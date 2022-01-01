Проект реставрации фасада библиотеки им. Горького в Перми прошёл госэкспертизу Проектную документацию подготовило ООО «Пермстроймет+» Поделиться Твитнуть

Библиотека им. Горького

Управление государственной экспертизы Пермского края рассмотрело научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия — здания краевой библиотеки им. Горького в Перми. По итогам госэкспертизы выдано положительное заключение.

По проекту будут реставрироваться фасад и контррельеф здания, входная группа и буквы на фасаде в стиле 1960-х годов, также планируется обустроить подсветку.

Проектную документацию подготовило ООО «Пермстроймет+».

Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького была основана в 1836 году. В 1965 году Мендель Футлик спроектировал для библиотеки новое здание, сразу ставшее городской достопримечательностью. Контррельеф на фасаде, на котором изображены славянские просветители Кирилл и Мефодий, выполнили скульпторы Глеб Вяткин и Юрий Екубенко.

В настоящее время объём фонда библиотеки составляет более 2,6 млн единиц хранения.

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