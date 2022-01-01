Ночью 31 июля в Прикамье полностью перекроют движение на участке трассы Пермь—Екатеринбург Перекрытие движения связано с монтажом повреждённого в ДТП надземного пешеходного перехода Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в ночь на 31 июля на 68 км федеральной трассы Р-242 Пермь—Екатеринбург будет полностью перекрыто движение транспорта. Об этом сообщили в региональном минтрансе, уточнив, что время перекрытия с 00:00 до 04:00.

Перекрытие движения связано с монтажом надземного пешеходного перехода, повреждённого в результате ДТП, добавили в ФКУ Упрдор «Прикамье».

Водителей просят с пониманием отнестись к временному перекрытию трассы и заранее планировать маршрут.

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