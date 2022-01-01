Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Определены лауреаты Строгановской премии по итогам 2021 года Впервые премию Пермского землячества получила журналистка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правления Пермского землячества в Москве 27 июля были определены лауреаты Строгановской премии по итогам 2021 года. Об этом на специальной пресс-конференции рассказали первый заместитель председателя правления Пермского землячества, депутат Государственной думы РФ Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления, исполнительный директор Пермского землячества Светлана Левченко и заместитель председателя правления Никита Юрков.

Как сообщила Светлана Левченко, благодаря активной поддержке СМИ Прикамья был собран лонг-лист претендентов на премию в количестве 57 человек — это меньше, чем в лучшие годы, но, как добавил Игорь Шубин, на 7% больше, чем в 2021-м, «ковидном» году. Особенную благодарность землячества заслужил представительский видеоролик премии, созданный агентством «Кучер» и собравший в интернете более 12 тыс. просмотров. На протяжении месяца он демонстрировался на наружных видеоносителях в центре Перми и привлёк широкое внимание.

Среди 57 номинантов — 36 мужчин и 21 женщина (количество номинанток год от года растёт, как заметила Светлана Левченко), возраст — от 18 до 87 лет. Наиболее «густонаселённой» оказалась в этом году номинация «За высокие достижения в общественной деятельности» — 15 претендентов. За ней следуют «Честь и достоинство» — 13, «За высокие достижения в сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» — 11, «За высокие достижения в спорте» — 7, «За высокие достижения в науке и технике» — 6 и «За высокие достижения в экономике и управлении» — 5 претендентов. Как отметили участники пресс-конференции, изменение наименования «культурной» номинации, где вместо «искусства» появилось «сохранение исторического наследия Прикамья», привело к тому, что резко расширилась географическая принадлежность номинантов: появились имена из самых разных населённых пунктов Прикамья — Осы, Барды и даже Гайн, а также из Москвы.

В шорт-листе по каждой номинации значились два имени, и, как правило, больших разногласий при обсуждении не возникало, многие решения выносились единогласно.

В номинации «Честь и достоинство» победителем стал художественный руководитель и председатель жюри Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск», народный артист СССР, балетмейстер, хореограф, режиссёр, актёр, художник, поэт, педагог Владимир Васильев.

Уже более 30 лет великий артист балета развивает и продвигает пермский балетный конкурс, поддерживая статус Перми как одной из мировых балетных столиц. Он не удовольствуется ролью «свадебного генерала»: каждый конкурс он организует и проводит лично, не только руководя работой жюри, но и создавая эксклюзивные сценические проекты для торжественного открытия «Арабеска» и проводя бесценные мастер-классы для конкурсантов и студентов Пермского хореографического училища.

Соперником Владимира Васильева был профессор-эколог Георгий Воронов.

В номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» премию впервые получает представитель журналистского цеха Светлана Федотова, автор многочисленных книг по истории Прикамья и пермской промышленности. Среди её трудов есть и работы, посвящённые Строгановым. Светлана Федотова была одним из учредителей Издательского дома «Компаньон» и в течение длительного времени сотрудничала с «Новым компаньоном» и журналом «Компаньон-magazine». Премия была присуждена ей за книгу «Геолог удачи. Настоящая жизнь профессора Преображенского», вышедшую в 2021 году, но, думается, правление землячества учло и прежние её заслуги.

В своей номинации Светлана Федотова обошла известного музыканта, руководителя Пермского губернского духового оркестра Евгения Тверетинова.

В номинации «За высокие достижения в науке и техники» лауреатом стала профессор ПГНИУ, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией гидродинамики Татьяна Любимова. Работы Татьяны Петровны имеют не только общенаучное, но и прикладное значение, в том числе для повышения качества воды из Чусовского водозабора в Перми.

Её соперником был директор Института технической химии ПФИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН Владимир Стрельников.

В номинации «За высокие достижения в спорте» премию получает мастер спорта России, серебряный призёр по прыжкам с трамплина Олимпийских игр (Пекин, 2022) Евгений Климов. Как отметил Никита Юрков, Россия не лидировала в этом виде спорта на протяжении нескольких десятилетий, и награда прикамского спортсмена — первая олимпийская медаль России в прыжках с трамплина.

Неудивительно, что соперницей Климова в его номинации была Анастасия Смирнова, бронзовый призёр той же Олимпиады в могуле — это тоже первая российская олимпийская медаль в этом виде спорта.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» лауреатом стал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков. Как пояснил Игорь Шубин, «там, где «ЛУКОЙЛ», всё в порядке с решением социальных вопросов».

Вторым претендентом на премию в этой номинации был директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов, который внедрил новые управленческие и методические принципы в архивное дело.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» премию получает депутат Пермской городской думы, директор Дворца детского (юношеского) творчества Перми Наталья Рослякова, которая в нелёгкой борьбе (при обсуждении этой номинации в правлении возникли настоящие дебаты) обошла ветерана и руководителя стройотрядовского движения в Пермском крае Сергея Бритвина.

Приз народных симпатий в этом году решено было не присуждать. Дело в том, что при голосовании в интернете были отмечены «накрутки» — так, за одного из претендентов за ночь «проголосовало» ровно 400 человек, и у правления Пермского землячества не было реальной возможности определить настоящего лидера.

Строгановские премии по итогам 2021 года будут вручены на съезде Пермского землячества в Москве в октябре 2022 года. Все лауреаты получат денежные призы (500 тыс. руб.) и статуэтки с изображением Аники Строганова — родоначальника прикамской династии Строгановых.

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