Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончалась завлит Пермского театра оперы и балета Людмила Деменева На протяжении десятилетий она считалась лицом театра Поделиться Твитнуть

Людмила Деменева

После долгой борьбы с тяжёлой болезнью скончалась легендарная Людмила Деменева — журналистка, актриса, лицо Пермского театра оперы и балета на протяжении нескольких десятилетий. Людмила Николаевна ушла в день своего рождения: она родилась 28 июля 1948 года.

В Пермском театре оперы и балета она работала заведующей литературной частью (в последние годы — консультант по литературной части), но гораздо более широкую известность принесла ей работа в качестве ведущей концертов: её безупречный вкус, изысканная речь и выдающаяся красота сделали её настоящей звездой классического конферанса. Нередко она вела и концерты в Пермской филармонии, особенно когда приезжали её друзья — классические музыканты, такие как Владимир Спиваков или Павел Нерсесьян.

Людмила Николаевна была автором циклов радио- и телепередач о классической музыке, написала несколько книг. Совсем недавно она выступила в качестве соавтора цикла мемориальных концертов «Легенды пермского театра».

Прощание с Людмилой Николаевной Деменевой состоится 30 июля в 13.30 в Слудской церкви.

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