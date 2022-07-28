О роли маркетплейсов в экономике Реклама АО «Тинькофф Банк» Поделиться Твитнуть

Маркетплейсы стремительно ворвались в мировое экономическое поле лишь 10-15 лет назад, но уже смогли завоевать значительную долю розничного рынка. Причин тому можно выделить две — уникальная распределенная система продаж и следование тренду цифровизации экономики.

Развитие интернета сделало возможным повсеместное проникновение маркетплейсов. Это, в свою очередь, изменило розничный финансовый рынок. Теперь почти все банки предлагают свои сервисы для маркетплейсов, для торговли через них. Банк «Тинькофф» — не исключение.

Что такое маркетплейс?

Маркетплейсом называют большой интернет-магазин, в котором представлены товары в различных категориях. Фактически, это аналог обыкновенного супермаркета, но с куда большей товарной палитрой. Тем не менее, главное отличие заключатся не в объёмах продаж, а в системе. Маркетплейс не занимается торговлей непосредственно — он лишь даёт площадку для других компаний, которые и занимаются закупкой и реализацией.

Маркетплейсы, таким образом, на единой цифровой раскрученной платформе сводят вместе продавцов и покупателей. Продавцам при этом предлагаются несколько вариантов сотрудничества в плане логистики и доставки товаров.

О банке «Тинькофф»

Банк «Тинькофф» с 2010 года входит в список системно значимых финансовых организаций для российской экономики. Также изначально своим создателем банк замышлялся как предпринимательский, и этот курс он продолжает держать несмотря ни на что. Поэтому тема маркетплейсов, их распространение по миру не могли пройти мимо менеджмента. Были разработаны специальные программы, предназначенные исключительно для интернет-предпринимателей, желающих заняться торговлей через популярные онлайн-площадки.

Предложение банка «Тинькофф»

Перечень услуг банка широк, и в этом его преимущество. Менеджеры готовы оказать помощь начинающему предпринимателю с момента регистрации ООО или ИП, причём сделано это будет абсолютно бесплатно. Далее в банке можно бесплатно же открыть расчетный счет и приступить к ведению операционной экономической деятельности.

Новичку станут доступны все сервисы «Тинькофф», включая зарплатный проект, онлайн-бухгалтерию, мобильный банк, овердрафт, кредиты и другие приложения. Также станет доступным бесплатный обучающий курс, посвящённый азам эффективных продаж и продвижения на популярных маркетплейсах.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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