Новый инвестор оценил реконструкцию Пермского свинокомплекса в 2 млрд руб. Поделиться Твитнуть

У обанкротившегося Пермского свинокомплекса в п. Майском появился новый инвестор. Им стал пермский предприниматель, владелец АО «Агро-Альянс» Артём Болдырев. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Уже есть концепция реконструкции, — заявил бизнесмен. — Она включает в себя обновление фондов для свиноводства, оборудование помещений для разведения крупного рогатого скота, увеличение объёмов переработки». По словам Артёма Болдырева, инвестиции в реконструкцию предприятия могут составить 2 млрд руб.

Точные сроки реализации проекта не сообщаются.

О том, что АО «Агро-Альянс» (компания зарегистрирована в ноябре 2021 года в Перми) стало владельцем стада Пермского свинокомплекса, сообщалось в апреле. Основным видом деятельности «Агро-Альянса» является разведение свиней. Информации об акционерах компании в открытом доступе нет. Возглавляет АО Алексей Бородин, который ранее вместе с Артёмом Болдыревым выступал совладельцем пермского производителя упаковки «Интерпак».

Сам производственный комплекс находится в собственности АО «Пермский свинокомплекс» (единственный учредитель — краевое минагро).

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