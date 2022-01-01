Пермские рекламные компании выступили против поправок в федеральный закон о рекламе По их мнению, они негативно скажутся на развитии бизнес-отрасли наружной рекламы и ограничат конкуренцию Поделиться Твитнуть

Рекламный щит

Константин Долгановский

Представители рекламного бизнеса Пермского края раскритиковали поправки в федеральный закон о рекламе и обратились к региональному бизнес-омбудсмену Павлу Новосёлову за защитой своих интересов.

Напомним, 15 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О рекламе» в части создания Единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений.

Согласно законопроекту, единый оператор будет устанавливать и эксплуатировать цифровые рекламные конструкции, создаст информационный ресурс для размещения информации на этих цифровых рекламных конструкциях, а также на электронных досках объявлений в интернете. Размещение цифровой наружной рекламы, рекламы на транспортных средствах будет возможно только через единого оператора.

Авторы законопроекта связывают необходимость принятия документа с риском злоупотребления иностранными владельцами классифайдов (доски цифровых объявлений) и цифровых рекламных конструкций своими возможностями в условиях санкций и военной операции.

По мнению представителей рекламного бизнес-сообщества Прикамья, готовящиеся изменения в данной редакции окажут негативное влияние на развитие бизнес-отрасли наружной рекламы и ограничат конкуренцию.

Как считают в Союзе операторов наружной рекламы, создаваемое законопроектом монопольное положение единого оператора парализует индустрию наружной рекламы и приведёт к массовому банкротству всех иных операторов. Монополист в приоритетном порядке получит без торгов право на все ключевые привлекательные локации для размещения собственных цифровых рекламных конструкций во всех регионах РФ, а все остальные участники рынка потеряют возможность формирования качественной адресной программы и как результат – полноценно осуществлять свою деятельность.

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае сообщили, что планируют «выработать комплекс мер по изменению законопроекта с учётом мнения всех заинтересованных сторон».





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