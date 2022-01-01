Более 40% работников сферы туризма в Прикамье хотели бы сменить профессию Около 10% ищущих работу жителей края до конца года рассчитывают переехать в другой регион или страну Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Пермского края и узнала про их карьерные планы до конца года. Так, 69% ищущих работу жителей региона заявили, что до декабря твёрдо намерены сменить работодателя.

Чаще всего так отвечали специалисты по закупкам (79%), юристы, ИТ-специалисты и HR-менеджеры (по 77%).

У 39% соискателей есть желание поменять профессию. Чаще всего об этом заявляли представители сферы туризма и ресторанов (44%), а также работники сферы продаж (42%).

Пройти какие-либо обучающие курсы в ближайшее время хотели бы 42% IТ-специалистов, 36% маркетологов, 33% представителей сферы искусства и медиа.

До конца года хотят открыть ИП или стать самозанятыми 18% жителей Прикамья, которые сейчас находятся в поисках новой работы, а 10% рассчитывают переехать жить и работать в другой регион или страну.

Помимо этого, 4% соискателей из Прикамья до конца года рассчитывают взять саббатикал (длительный отпуск) и не работать более трёх месяцев. Планы по уходу в декрет есть только у 2% соискателей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.