Мария Сыропятова
Старейшая ювелирная торговая сеть Перми открывает новый магазин в Imall Эспланада
Открытие запланировано на 28 июля
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Сеть салонов по продаже ювелирных изделий «Аметист» открывает свой магазин в ТРЦ «Imall Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а). Как сообщается в соцсетях ТРЦ, дата открытия — 28 июля.
Известно, что новый магазин будет размещён на первом этаже ТРЦ.
Напомним, первый ювелирный магазин «Аметист» был открыт в Перми в 1952 году. Согласно 2ГИС, у «Аметиста» в краевом центре работают четыре магазина.
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