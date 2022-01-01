Мария Сыропятова Старейшая ювелирная торговая сеть Перми открывает новый магазин в Imall Эспланада Открытие запланировано на 28 июля Поделиться Твитнуть

МФЦ "Эспланада"

Константин Долгановский

Сеть салонов по продаже ювелирных изделий «Аметист» открывает свой магазин в ТРЦ «Imall Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а). Как сообщается в соцсетях ТРЦ, дата открытия — 28 июля.

Известно, что новый магазин будет размещён на первом этаже ТРЦ.

Напомним, первый ювелирный магазин «Аметист» был открыт в Перми в 1952 году. Согласно 2ГИС, у «Аметиста» в краевом центре работают четыре магазина.

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