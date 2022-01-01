Завершён ремонт моста через Мулянку Объект расположен на 25 км трассы Пермь – Усть-Качка в районе с. Култаево Поделиться Твитнуть

Завершён ремонт моста через реку Мулянка на автомобильной дороге Пермь – Усть-Качка

permkrai.ru

В Пермском муниципальном округе на автодороге регионального значения Пермь — Усть-Качка закончен ремонт моста через реку Мулянка. Об этом сообщили в краевом минтрансе.

Объект расположен на 25 км трассы в районе с. Култаево, его протяжённость — 41,2 м. На объекте выполнены замена перильных и барьерных ограждений, ремонт опор и пролётных строений, разбор и восстановление деформационных швов, армирование монолитных плит, обустройство водосбросов, укладка нового асфальтобетонного покрытия. Кроме этого завершены мероприятия по восстановлению насыпи и ремонту подъездов к сооружению, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Мост через Мулянку — первый в регионе объект, на котором работы были выполнены по федеральной программе «Мосты и путепроводы» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Эта программа рассчитана на три года, в течение которых в регионе планируется обновить 25 объектов регионального и местного значения — 22 моста и три путепровода. 11 мостов в десяти муниципалитетах Прикамья планируется привести в нормативное состояние в 2022 году. По данным краевого министерства, на работы выделено свыше 700 млн руб.

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