Движение транспорта по Средней дамбе Перми может возобновиться раньше срока Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Движение транспорта по Средней дамбе Перми может возобновиться раньше срока. Об этом ТК ВЕТТА сообщил начальник участка филиала «Мостоотряд №123» АО «Уралмостострой» Равиль Галеев.

Подрядчик отметил, что работы ведутся строго по графику, но хорошая погода, которая сопутствует строителям, может сократить сроки ремонта.

«Если набор прочности бетонной плиты нас устроит, то, возможно, движение будет открыто раньше», — отметил Равиль Галеев.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт моста Средней дамбы закончится к 6 августа.

В ближайшие дни подрядчикам предстоит установить арматурных каркас, забетонировать переходную плиту въезда на мост и восстановить дорожное покрытие.

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