Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Готов архитектурный проект часовни на вершине Полюда
Фонд «Вишерское наследие» начал сбор средств на восстановление часовни
Архитектор Геннадий Воженников создал архитектурный эскиз к проекту часовни, которую фонд «Вишерское наследие» планирует возвести на вершине Полюда. За основу проекта архитектор взял старые фотографии, сохранившиеся в семье первого начальника метеостанции на Полюде Станислава Макне, однако приукрасил внешний вид сооружения: старая часовня была очень скромной внешне.
О том, что часовню, которая когда-то стояла на вершине знаменитого вишерского лэндмарка, планируется восстановить, СМИ говорили ещё год назад. Благотворительный фонд «Вишерское наследие», основанный руководством заповедника «Вишерксий», занимается сбором пожертвований на восстановление часовни. Пиар-консультант заповедника и фонда Татьяна Татаринова-Хейворт так мотивирует стремление восстановить часовню: «Иногда задают вопрос: «А зачем?» Моё личное мнение — затем, что она там уже была. Этот проект — восстановление, а не просто из серии «а давай-ка забацаем что-нибудь на вершине Полюда». Также частый вопрос: «А что на месте часовни сейчас?» Ничего. Небольшое углубление, где можно рассмотреть остатки основания часовни, увидеть осколки кирпичей. Увидеть можно не всегда, часто углубление засыпано мусором. Туристы экономят силы на спуск с горы и оставляют свой хлам на горе. Полюбуются, поахают, пофоткают, оставят мусор и налегке — вниз, постить фоточки а-ля «покорение Полюда». (Цит. по записям в социальных медиа)
Часовня была построена в 1909 году чердынским купцом Верещагиным, позднее передана Чердынской Иоанно-Богословской общине. В ноябре 1911 года игуменьей женского Иоанно-Богословского монастыря стала матушка Руфина, и на горе Полюд появился филиал Чердынского монастыря, два дома: для монахинь и паломников, один из них — двухэтажный.
После революции часовню не разрушили, но использовали под другие нужды, со временем она пришла в негодность, кирпичи строения были использованы на что-то более нужное в те времена. В 1950-е годы в ней находилась метеостанция.
Для тех, кто хочет перевести деньги на восстановление часовни, на страничке «Вишерского наследия» ВКонтакте опубликован QR-код.
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