Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Готов архитектурный проект часовни на вершине Полюда Фонд «Вишерское наследие» начал сбор средств на восстановление часовни Поделиться Твитнуть

Проект часовни на вершине Полюда

Архитектор Геннадий Воженников создал архитектурный эскиз к проекту часовни, которую фонд «Вишерское наследие» планирует возвести на вершине Полюда. За основу проекта архитектор взял старые фотографии, сохранившиеся в семье первого начальника метеостанции на Полюде Станислава Макне, однако приукрасил внешний вид сооружения: старая часовня была очень скромной внешне.

О том, что часовню, которая когда-то стояла на вершине знаменитого вишерского лэндмарка, планируется восстановить, СМИ говорили ещё год назад. Благотворительный фонд «Вишерское наследие», основанный руководством заповедника «Вишерксий», занимается сбором пожертвований на восстановление часовни. Пиар-консультант заповедника и фонда Татьяна Татаринова-Хейворт так мотивирует стремление восстановить часовню: «Иногда задают вопрос: «А зачем?» Моё личное мнение — затем, что она там уже была. Этот проект — восстановление, а не просто из серии «а давай-ка забацаем что-нибудь на вершине Полюда». Также частый вопрос: «А что на месте часовни сейчас?» Ничего. Небольшое углубление, где можно рассмотреть остатки основания часовни, увидеть осколки кирпичей. Увидеть можно не всегда, часто углубление засыпано мусором. Туристы экономят силы на спуск с горы и оставляют свой хлам на горе. Полюбуются, поахают, пофоткают, оставят мусор и налегке — вниз, постить фоточки а-ля «покорение Полюда». (Цит. по записям в социальных медиа)

Часовня была построена в 1909 году чердынским купцом Верещагиным, позднее передана Чердынской Иоанно-Богословской общине. В ноябре 1911 года игуменьей женского Иоанно-Богословского монастыря стала матушка Руфина, и на горе Полюд появился филиал Чердынского монастыря, два дома: для монахинь и паломников, один из них — двухэтажный.

После революции часовню не разрушили, но использовали под другие нужды, со временем она пришла в негодность, кирпичи строения были использованы на что-то более нужное в те времена. В 1950-е годы в ней находилась метеостанция.

Для тех, кто хочет перевести деньги на восстановление часовни, на страничке «Вишерского наследия» ВКонтакте опубликован QR-код.

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