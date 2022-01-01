В Пермском крае ликвидированы все ковидные отделения Помощь пациентам с коронавирусом теперь оказывают в обычных отделениях инфекционного профиля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 25 июля все койки, ранее перепрофилированные в медучреждениях для лечения пациентов с COVID-19, используются для оказания плановой медицинской помощи. О приказе краевого министерства здравоохранения «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе ведомства.

До 25 июля ковидные отделения на 105 коек были развернуты в пермской горбольнице №6, МСЧ №1, Пермской краевой клинической инфекционной больнице (ККИБ), Краснокамской ГБ и КБ им. Вагнера в Березниках. На данный же момент лечение пациентов с COVID-19 осуществляется в отделениях инфекционного профиля, их в крае на сегодняшний день 27, в том числе, шесть — в Перми.

В минздраве отметили, что при необходимости, в случае роста заболеваемости, будут разворачиваться дополнительные койки, как и делалось раньше.

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