Анна Брюханова В Пермском крае число самозанятых граждан выросло за год на 30% Теперь их 81 тыс. человек Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края июля руководитель агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова представила отчёт о развитии молодёжного предпринимательства в регионе. Согласно данным ведомства, в текущем году занятых в сфере малого и среднего предпринимательства жителей Прикамья стало больше на 8,8 тыс. человек. Таким образом, показатель достиг 407,5 тыс. занятых. При этом число самозанятых выросло на 30% к прошлому году и составило 81 тыс. человек.

Всего в России начать свой бизнес планируют 40% студентов. Сейчас в Пермском крае более 43 тыс. предпринимателей — это молодёжь до 35 лет. Самыми популярными сферами для малого и среднего бизнеса являются сфера услуг, торговля, маркетинг, мода и дизайн, промышленность и IT-технологии.

В 2021 и 2022 годах наибольшую активность в намерении начать свой бизнес проявляет молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет. Для сравнения — в 2019 году чаще всего предпринимателями становились лица от 24 до 29 лет.

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