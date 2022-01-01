В Пермском крае на 6,5% снизился оборот розничной торговли Оборот общественного питания вырос на 3,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в январе-июне 2022 года оборот розничной торговли сложился в сумме 320,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет 93,5% к соответствующему периоду прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Доля непродовольственных товаров в этом обороте в первом полугодии составила 50,1%, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — соответственно 49,9%.

Оборот на 96,9% формировался торгующими организациями и ИП, осуществляющими деятельность вне рынка, 3,1% — доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках.

Оборот общественного питания в Пермском крае за минувшие полгода сложился в сумме 14,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,7% выше уровня прошлого года.

Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 июля 2022 года составил 42 млрд руб. — это соответствует 46 дням торговли.

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