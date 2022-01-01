С начала года в Пермском крае у должников арестовали 705 автомобилей На торги передано 307 транспортных средств Поделиться Твитнуть

С января по июнь 2022 года судебными приставами Пермского края арестовано 705 автомобилей, принадлежащих должникам. Их общая стоимость составила 312 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Самые дорогостоящие арестованные транспортные средства — LEXUS RX350 (6 млн руб.), MERCEDES-BENZ (5 млн руб.) и TOYOTA LAND CRUISER 200 (4 млн руб.).

Всего на реализацию в этом году передано 307 автомобилей на сумму порядка 127 млн руб., в результате продажи 121 транспортного средства выручено и перечислено взыскателям порядка 30 млн руб.

Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) и RENAULT KAPTUR. В результате их реализации взыскателям возвращена сумма в размере почти 1 млн руб.

Ещё 20 машин стоимостью 8 млн руб. приняты взыскателями в счёт погашения долга.

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