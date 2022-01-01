С 29 по 31 июля большая часть Индустриального района Перми останется без воды Причина — аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Поделиться Твитнуть

С 23 час. 29 июля до 23 час. 31 июля из-за аварийной ситуации будет отключён магистральный водовод «ПНОС» диаметром 90 см. В связи с этим без воды останется большая часть Индустриального района и несколько домов в Свердловском районе Перми.

Как уточнили в компании «Новогор-Прикамье», без воды останутся все здания в зоне от ул. Стахановской до ул. Свиязева, от ул. Мира до ул. Самолётной, весь м/р Нагорный, дома по ул. Куйбышева, 109а, 109б, 111 и по ул. Маршрутной, 13.

Пониженное давление воды будет также в микрорайонах Крохалева и Октябрьский.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, такой длительный срок ремонта связан с тем, что для замены 16-метрового участка ветхой стальной трубы требуется его полное осушение, а трубу диаметром почти в метр опорожнить быстро невозможно.

В компании приносят извинения за неудобства.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам 2100-680 или 068 (со стационарных телефонов).

Справка:

Магистральный водовод ПНОС был построен в 1971 году, имеет протяжённость более 11 км, идёт с крупнейшей в Перми насосной станции «Южная» и обеспечивает водой Индустриальный район.

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