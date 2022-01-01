Олеся Максименко
В Перми на два месяца будет закрыта ул. Федосеева
Перекроют участок между улицами Закамской и Кировоградской
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В Перми со 2 августа до 30 сентября будет закрыто движение по ул. Федосеева на участке от ул. Закамской до ул. Кировоградской.
Как сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы, объезд участка будет организован по улицам Худанина, Ласьвинской и Закамской.
Поясняется, что ограничение движения связано с работами по техническому перевооружению участка тепловой сети.
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