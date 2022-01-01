Олеся Максименко "Пермская пригородная компания" получила лицензию на туристическую деятельность Туркомпания сможет самостоятельно формировать мероприятия по внутреннему туризму Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Пермская пригородная компания» получило лицензию на туристическую деятельность, что даёт ей право на формирование и организацию мероприятий по внутреннему туризму.

Как сообщила компания в своём telegram-канале, мероприятия будут проходить в электропоездах или с использованием железнодорожной инфраструктуры.

Как напоминает «Рифей«, сейчас «Пермская пригородная компания» совместно с туроператорами проводит экскурсии на «Ласточке» по «Пермскому кольцу». Кроме того, 12 июня в рамках празднования Дня города в Перми компания провела ночную экскурсию на ретропоезде «Михайловский экспресс».

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