Олеся Максименко В конце июля отключения холодной воды запланированы в четырёх районах Перми Ограничение коснётся Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города Поделиться Твитнуть

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ ООО «Новогор-Прикамье» планирует отключить холодное водоснабжение в четырёх районах Перми.

В среду, 27 июля, с 09:00 до 10:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах до адресам:

ул. Волховская, 26

ул. Гашкова, 19а, 19б, 23а, 25а, 25б

ул. Городцова, 31

ул. Кавказская, 8, 11, 33

ул. Максима Горького, 1, 2, 8, 9, 14, 14б

ул. Менжинского, 11, 15, 33

ул. Мира, 11/1, 17, 21, 26

ул. Монастырская, 2, 3

ул. Советская, 1, 3, 6

ул. Советской Армии, 32

ул. Язьвинская, 1

В четверг, 28 июля, с 10:00 до 18:00 запланировано отключение воды по адресам:

ул. Монастырская, 42, 46, 69

ул. Осинская, 5

ул. Попова, 7

В пятницу, 29 июля, с 10:00 до 18:00 холодной воды не будет в домах:

ул. Борчанинова, 6

ул. Екатерининская, 166а

ул. Ленина, 68, 70

ул. Пермская, 83, 160, 164

ул. Попова, 23

В субботу, 30 июля, с 09:00 до 16:00 ограничение водоснабжения затронет дома:

ул. Беляева, 39, 43, 43/1, 43/2

ул. Леонова, 36, 38, 40, 42, 46, 50

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