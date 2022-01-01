Олеся Максименко
В конце июля отключения холодной воды запланированы в четырёх районах Перми
Ограничение коснётся Ленинского, Индустриального, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ ООО «Новогор-Прикамье» планирует отключить холодное водоснабжение в четырёх районах Перми.
В среду, 27 июля, с 09:00 до 10:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах до адресам:
ул. Волховская, 26
ул. Гашкова, 19а, 19б, 23а, 25а, 25б
ул. Городцова, 31
ул. Кавказская, 8, 11, 33
ул. Максима Горького, 1, 2, 8, 9, 14, 14б
ул. Менжинского, 11, 15, 33
ул. Мира, 11/1, 17, 21, 26
ул. Монастырская, 2, 3
ул. Советская, 1, 3, 6
ул. Советской Армии, 32
ул. Язьвинская, 1
В четверг, 28 июля, с 10:00 до 18:00 запланировано отключение воды по адресам:
ул. Монастырская, 42, 46, 69
ул. Осинская, 5
ул. Попова, 7
В пятницу, 29 июля, с 10:00 до 18:00 холодной воды не будет в домах:
ул. Борчанинова, 6
ул. Екатерининская, 166а
ул. Ленина, 68, 70
ул. Пермская, 83, 160, 164
ул. Попова, 23
В субботу, 30 июля, с 09:00 до 16:00 ограничение водоснабжения затронет дома:
ул. Беляева, 39, 43, 43/1, 43/2
ул. Леонова, 36, 38, 40, 42, 46, 50
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