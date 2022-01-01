В ходе спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Юсьвинского района Прикамья Дмитрию Мальцеву за день до гибели исполнилось 24 года Поделиться Твитнуть

Дмитрий Мальцев

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В ходе военной спецоперации на Украине 8 июля погиб 24-летний уроженец Юсьвинского района Пермского края ефрейтор Дмитрий Мальцев, об этом сообщили в администрации Юсьвинского МО. Он проходил военную службу по контракту.

Дмитрий Мальцев родился в селе Доег 7 июля 1998 года, окончил Доеговскую основную общеобразовательную школу, учился в Пермском медуниверситете им. Вагнера.

«Это невосполнимая и тяжёлая потеря для всех — для родителей Дмитрия, его сестёр, для боевых товарищей, всех наших земляков. Администрация Юсьвинского муниципального округа выражает глубочайшие соболезнования родителям и близким Дмитрия», — говорится в сообщении.

Прощание с Дмитрием Мальцевым состоится 28 июля с 10.30 в здании спортзала школы села Доег.

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