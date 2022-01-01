В Перми прошла конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» В рамках мероприятия наградили победителей федерального конкурса новостроек «ТОП ЖК» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня строительная отрасль в Пермском крае динамично развивается. Конференция Национального объединения застройщиков, Торгово-промышленной палаты России и Российского союза промышленников и предпринимателей проходит во всех городах страны, в Пермском крае — впервые. Однако уже не первый раз пермские застройщики отмечаются премией «ТОП ЖК». В этот раз — cразу несколько победителей, в том числе и на федеральном уровне.

Конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» состоялась в Перми 25 июля. В рамках мероприятия обсудили развитие жилищного строительства в стране и регионе. В конференции приняли участие ведущие застройщики Прикамья, эксперты по недвижимости и представители профильных региональных министерств. К мероприятию также присоединился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья поблагодарил организаторов конференции за то, что в этом году в качестве площадки для её проведения была выбрана Пермь. По его словам, сегодня строительная отрасль в регионе динамично развивается.

«Прикамье входит в топ-20 регионов России по объёмам строящегося жилья. Только за первое полугодие этого года мы сдали 1 млн кв. метров, а за весь прошлый год — 1,32 млн кв. метров. Сейчас есть амбициозные планы по строительству социальных объектов — детских садов и школ, больниц и предприятий. Кроме того, важными являются вопросы стабилизации ставки кредитования, по импортозамещению в части материалов и техники, также необходимо восстановить баланс спроса и предложения в отрасли. Все эти вызовы необходимо преодолевать. Сегодняшняя конференция, в том числе, призвана ответить на ряд интересующих вас вопросов», — обратился губернатор к присутствующим.

В рамках конференции также состоялось торжественное награждение победителей крупнейшего федерального градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК». Дипломы победителям и призёрам вручили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Жилые комплексы Пермского края были отмечены как в федеральных, так и в региональных номинациях. Лучшей ЖК-новостройкой в России и Прикамье в категории "Средняя этажность" признан многоквартирный дом «Ньютон» от застройщика UDS. Призёрами в этой номинации в Прикамье стали ЖК «Семейный квартал Счастье» (второе место, застройщик "Талан") и ЖК «Дом по ул. Екатерининской, 27» (третье место, компания "Орсо-групп").

ЖК «Бавария», возведённый СГ «Развитие», занял первое вместо в категории «Доступное жильё». Кроме того, дом стал одним из лучших в Приволжском ФО в категории «Средняя этажность» (3 место).

Также решением жюри в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае» второе и третье места присвоены ЖК «Медовый» (застройщик "СтройПанельКомплект" и ЖК «Дом на бульваре Гагарина» (ПЗСП).

В номинации «Умный дом» класса D победа присуждена жилому комплексу «Ньютон», а титул первенства в классе Е получил ЖК «Дом Nova City на Давыдова, 11» (ООО «Nova»).

Помимо этого, лидером по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в Пермском крае за 2021 год стало АО «Корпорация развития Пермского края» — компания, которая занимается строительством ЖК «Любимов» в Березниках. Гендиректор корпорации Алексей Бураков отметил, что в Березниках в 2021 году построено и сдано шесть домов общей жилой площадью более 65 тыс. кв. метров. «В новое жильё смогли переехать порядка 2 тыс. человек. Это знаковый показатель, и наша задача, несмотря на внешние факторы, не терять набранный темп», — акцентировал он.

По словам гендиректора «СтройПанельКомплект» Виктора Суетина, чья компания также заняла призовое место в 2021 году по вводу жилых метров, регулярно обновляется законодательство и изменяются экономические условия. «Несмотря на это, все условия в текущей ситуации для застройщиков улучшаются. За первое полугодие в Прикамье введено уже больше жилья, чем за весь предыдущий год, что доказывает это. Отмечу, наша компания работает стабильно и выполняет все свои обязательства. Это возможно, в том числе, благодаря поддержке федеральных и краевых властей. На сегодняшний день очень многое делается для застройщиков. Это в свою очередь позволяет не только сохранить темпы строительства, но и увеличить их», — рассказал Виктор Суетин.

Директор UDS Всеволод Иванов сообщил, что компания работает в пяти регионах России. «Пермь по сравнению с другими регионами быстро развивается, и здесь нет каких-то градостроительных проблем для нас. На сегодняшний день ситуация на строительном рынке стабилизируется и подаёт хорошие надежды. Поэтому планируем и дальше строить. Наш продукт пермяки ценят, и это вселяет в нас уверенность», — подчеркнул глава компании.

Глава Минстроя Андрей Колмогоров рассказал, что, помимо активного строительства жилья, некоторые компании стабильно развивают своё производство, интегрируют новые строительные технологии. «Радует, что наших застройщиков продолжают отмечать на высоких градостроительных конкурсах. Нам важно, чтобы в развитии городской среды было учтено множество факторов — новые жилищные проекты, общественные пространства, социальная инфраструктура рядом. Наш диалог с застройщиками, экспертами в градостроительной отрасли направлен, в том числе, на повышение комфорта и качества городской среды. Хочу пожелать победителям не останавливаться на достигнутом, больше строить хорошего, качественного и доступного жилья», — поздравил министр.

Премия ТОП ЖК — самый масштабный в России конкурс жилых комплексов-новостроек, который проводится с 2019 года. Определение финалистов, призёров и победителей осуществляется по 155 номинациям (9 федеральных, 16 окружных, 130 региональных). Участие в конкурсе приняло более 1 тыс. проектов от 700-800 застройщиков. Конкурс ежегодно стартует в октябре-ноябре. В оценке жилых комплексов-новостроек участвовало более 400 экспертов из 52 регионов России. Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам, объединённым в восемь групп, в числе которых комплексность застройки, обеспеченность инфраструктурой, архитектура, дворовые и парковочные пространства, умный дом и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

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