Как заявки на займы в МФО влияют на кредитную историю? Реклама ООО МФК «ЧЕСТНОЕ СЛОВО» Поделиться Твитнуть

Качество кредитной истории человека — фактор динамичный: в зависимости от действий заемщика данный показатель может улучшаться или ухудшаться. В кризисные времена россияне чаще заполняют заявки на онлайн-займы. Многие при этом не знают, что рассылка десятка заявок за несколько дней в разные МФО — в надежде получить одобрение хоть где-нибудь — негативно отражается на их кредитной истории и снижает доступность кредитов в будущем.

Как наши заявки попадают в кредитное досье?

Когда человек заполняет анкету в МФО, компания обращается в бюро кредитных историй (БКИ), чтобы получить информацию о потенциальном клиенте и проверить его платежную дисциплину. Каждый такой запрос БКИ фиксирует в досье заемщика, дополняя статистику его кредитной активности. Поэтому заявки на заемные средства, в том числе поданные дистанционно, фиксируются в профиле человека, даже если кредитор в итоге в выдаче денег отказал.

Почему слишком много заявок — это плохо?

Сведения о финансовых запросах, поданных в банки и МФО, помогают оценить, насколько активно заемщик использует ссуды. Множественные заявки, отправленные в разные компании в один день, говорят о том, что человеку срочно нужны деньги, и ему не так важно, где их получить.

Такой клиент в глазах кредиторов становится ненадежным и рисковым, особенно если в его кредитной истории уже были просрочки. Такому клиенту кредиторы скорее откажут, особенно в период кризиса, когда стоит задача сокращать число проблемных договоров. Так в результате неосознанных действий человек портит свое кредитное досье и попадает в «кредитную опалу».

Как правильно подавать заявку?

Лучше всего выбрать одну известную компанию, проверить ее надежность и в дальнейшем пользоваться только ее услугами. Например, в МФК «Честное слово» действует программа лояльности для постоянных клиентов: при повторном обращении уже можно занимать деньги на более выгодных условиях. Лояльным заемщикам быстрее одобряют займы на крупные суммы, что подтверждают отзывы клиентов, поэтому проблема «холостых» заявок часто сводится к нулю.

Если вам периодически не хватает денег до зарплаты, соблюдайте простые правила:

● Попробуйте подобрать наиболее выгодные микрозаймы с помощью сайта-агрегатора, например «Сравни.ру». Но не отправляйте заявку сразу в несколько компаний — вы уже знаете, почему. Выберите подходящие условия в одной МФО и обратитесь в нее.

● Подавайте запрос, только если вы действительно готовы занимать деньги на условиях компании, а затем возвращать займ с процентами. Заранее хорошо обдумайте этот момент, чтобы впоследствии не решать уже другие проблемы: с накопившимся долгом. Помните: оформить займ и не возвращать чужие деньги — не выйдет.

● Внимательно заполняйте заявку на микрозайм, давая правдивые ответы на вопросы. Так вы снизите риск отказа и избежите необходимости повторно отправлять запрос.

Важно! Не забывайте раз в полгода проверять свою кредитную историю, чтобы вовремя заметить ошибочные записи или незакрытые вовремя договоры. Если вы видите в досье отметки о заявках, которых не подавали, это может быть признаком мошенничества: кто-то обращается в МФО или банки от вашего имени, используя похищенные данные.

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