Как быстро получить кредит наличными Реклама АО «Тинькофф Банк» Поделиться Твитнуть

В жизни всякое случается, и иногда могут понадобиться деньги в срочном порядке. Собрать самостоятельно нужную сумму за несколько дней сложно, а взять кредит в банке Тинькофф очень просто.

Как быстро получить кредит наличными:

● Оформить заявку с указанием необходимой денежной суммы на сайте.

● Предоставить достоверные данные о заёмщике.

● Подписать документы и получить кредитную карточку, внося раз в месяц на счёт средства в качестве погашения долга.

То, какие будут условия выдачи кредитных средств и какой будет процентная ставка, зависит от: целей, суммы и периода возврата. Для получения любой суммы в банке Тинькофф не нужно иметь при себе справки о доходах.

Небольшой кредит наличными без справок в размере до 2-х миллионов можно получить на следующий день после рассмотрения онлайн-заявки сотрудниками банка. Для получения более внушительных финансовых средств может понадобиться залог, в качестве которого используется имущество: машина или квартира.

Кредитование физических лиц без справок о доходе банком Тинькофф — это выгодное предложение, благодаря которому можно не отказывать себе в средствах и выплачивать их постепенно.

Предложение актуально для тех, кто затеял в доме ремонт и хочет купить мебель, компьютер ребёнку для школы или дорогостоящий подарок близкому родственнику, планирует приобретение новой недвижимости, покупку современного автомобиля или совершение поездки, однако в данный момент ограничен в финансовых средствах. Кредит на любые потребительские нужды выдаётся банком Тинькофф с зачислением нужной суммы на карточку.

При оформлении кредитной карточки клиент банка получает доступ в личный кабинет, где может просматривать историю своих операций и контролировать деньги, стараясь уложиться в имеющийся бюджет. Пользоваться мобильным приложением ещё удобнее для обладателей современных смартфонов, ведь в таком приложении всегда можно посмотреть остаток, а при необходимости с его помощью перевести деньги с карточки на карточку.

Условия предоставления кредитов:

● Ставка от 9,9%.

● Максимальная сумма 2 миллиона рублей.

● Максимальный срок погашения 3 года.

● Отсутствие необходимости иметь справку о доходе.

● Отсутствие поручителя.

● Начисление бонусов надёжным клиентам банка.

Значительные выгоды для физических лиц и оперативность обработки заявок сотрудниками банка — главные критерии, способствующие взаимовыгодному сотрудничеству с банком Тинькофф.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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