Как быстро получить кредит наличными
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В жизни всякое случается, и иногда могут понадобиться деньги в срочном порядке. Собрать самостоятельно нужную сумму за несколько дней сложно, а взять кредит в банке Тинькофф очень просто.
Как быстро получить кредит наличными:
● Оформить заявку с указанием необходимой денежной суммы на сайте.
● Предоставить достоверные данные о заёмщике.
● Подписать документы и получить кредитную карточку, внося раз в месяц на счёт средства в качестве погашения долга.
То, какие будут условия выдачи кредитных средств и какой будет процентная ставка, зависит от: целей, суммы и периода возврата. Для получения любой суммы в банке Тинькофф не нужно иметь при себе справки о доходах.
Небольшой кредит наличными без справок в размере до 2-х миллионов можно получить на следующий день после рассмотрения онлайн-заявки сотрудниками банка. Для получения более внушительных финансовых средств может понадобиться залог, в качестве которого используется имущество: машина или квартира.
Кредитование физических лиц без справок о доходе банком Тинькофф — это выгодное предложение, благодаря которому можно не отказывать себе в средствах и выплачивать их постепенно.
Предложение актуально для тех, кто затеял в доме ремонт и хочет купить мебель, компьютер ребёнку для школы или дорогостоящий подарок близкому родственнику, планирует приобретение новой недвижимости, покупку современного автомобиля или совершение поездки, однако в данный момент ограничен в финансовых средствах. Кредит на любые потребительские нужды выдаётся банком Тинькофф с зачислением нужной суммы на карточку.
При оформлении кредитной карточки клиент банка получает доступ в личный кабинет, где может просматривать историю своих операций и контролировать деньги, стараясь уложиться в имеющийся бюджет. Пользоваться мобильным приложением ещё удобнее для обладателей современных смартфонов, ведь в таком приложении всегда можно посмотреть остаток, а при необходимости с его помощью перевести деньги с карточки на карточку.
Условия предоставления кредитов:
● Ставка от 9,9%.
● Максимальная сумма 2 миллиона рублей.
● Максимальный срок погашения 3 года.
● Отсутствие необходимости иметь справку о доходе.
● Отсутствие поручителя.
● Начисление бонусов надёжным клиентам банка.
Значительные выгоды для физических лиц и оперативность обработки заявок сотрудниками банка — главные критерии, способствующие взаимовыгодному сотрудничеству с банком Тинькофф.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2673
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
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