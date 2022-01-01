Бывший проектировщик новой сцены Пермского театра оперы и балета проиграл кассацию Поделиться Твитнуть

В понедельник, 25 июля, Арбитражный суд Уральского округа, рассмотрев кассационную жалобу ООО «Группа компаний Строй-Эксперт», оставил решение Арбитражного суда Пермского края от 14 сентября 2021 года и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2022 года без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решением арбитража исковые требования Управления капстроительства Пермского края были удовлетворены частично: госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство новой сцены для Пермского театра оперы и балета с ООО «ГК Строй-Эксперт» был расторгнут, в пользу УКС Пермского края взыскан штраф 1 млн 107,5 тыс. руб. При этом с УКСа в пользу ООО «ГК Строй-Эксперт» также была взыскана задолженность в размере 1 млн 127,9 тыс. руб. и ещё судебные расходы на оплату госпошлины.

Напомним, краевые власти в марте прошлого года решили через суд расторгнуть договор с подрядчиком и передать выполнение работ компании Werner Sobek, Arup и wHY. Сообщалось, что это позволит сэкономить около 100 млн руб. бюджетных средств. Иск Управления капстроительства Пермского края к ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт» был зарегистрирован в Арбитражном суде 1 апреля.

Группа компаний во встречном иске пыталась взыскать с УКСа 152,1 млн руб. за выполненные работы.





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