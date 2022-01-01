В МЧС Пермского края предупредили о сильных ливнях и крупном граде в ближайшие часы Скорость шквалистого ветра будет достигать 25 м/с Поделиться Твитнуть

В ближайшие часы на территории Пермского края местами прогнозируются очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с, об этом утром 26 июля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В связи с ухудшением погоды жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности: при сильных порывах ветра не следует находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, также нужно избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям предложено строго соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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