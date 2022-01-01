Олеся Максименко
В Перми директор УК дисквалифицирован на полгода за нарушения лицензионных требований
Решение принято по результатам проверки на основании обращений жителей многоквартирных домов
ООО «УК «Технология энергосбережения» постановлением мирового судьи признано виновным в бездействии в части содержания и ремонта мест общего пользования.
В прокуратуру Дзержинского района Перми поступили обращения от жителей многоквартирных домов, находящихся в зоне ответственности УК. В ходе проверки специалистами надзорного ведомства выяснилось, что в домах были нарушены кровельные покрытия в чердачном помещении, целостность оконных остеклений, разрушена кирпичная кладка вентиляционных каналов. Также были выявлены следы затопления канализационными стоками в подвальных помещениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
По итогам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Мировой судья признал должностное лицо УК виновным, назначив ему наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.
Дзержинский райсуд Перми оставил решение суда первой инстанции без изменений, апелляционную жалобу виновного — без удовлетворения.
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