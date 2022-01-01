Олеся Максименко В Перми директор УК дисквалифицирован на полгода за нарушения лицензионных требований Решение принято по результатам проверки на основании обращений жителей многоквартирных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «УК «Технология энергосбережения» постановлением мирового судьи признано виновным в бездействии в части содержания и ремонта мест общего пользования.

В прокуратуру Дзержинского района Перми поступили обращения от жителей многоквартирных домов, находящихся в зоне ответственности УК. В ходе проверки специалистами надзорного ведомства выяснилось, что в домах были нарушены кровельные покрытия в чердачном помещении, целостность оконных остеклений, разрушена кирпичная кладка вентиляционных каналов. Также были выявлены следы затопления канализационными стоками в подвальных помещениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Мировой судья признал должностное лицо УК виновным, назначив ему наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.

Дзержинский райсуд Перми оставил решение суда первой инстанции без изменений, апелляционную жалобу виновного — без удовлетворения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.