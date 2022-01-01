Олеся Максименко
В день ВДВ в Перми ограничат продажу алкоголя
За нарушение постановления Правительства Прикамья грозит штраф до 300 тыс. руб.
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2 августа, в День воздушно-десантных войск РФ, в Перми будет ограничена продажа алкоголя.
В пресс-службе администрации мэрии краевой столицы напоминают, что нарушение постановления Правительства Прикамья влечёт наложение административного штраф на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.
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