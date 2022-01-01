Анна Брюханова К среднему классу в Пермском крае относится 9,9% семей Это меньше, чем в среднем по России Поделиться Твитнуть

Специалисты РИА "Рейтинг" определили долю жителей среднего класса в регионах России. По данным исследования за 2021 и 2022 годы, в Пермском крае к этой категории можно отнести 9,9% семей. Это 32 строчка в рейтинге из 85, уточняет издание «РИА Новости».

При этом средний по России показатель составляет 11,5%.

Больше всего семей среднего класса проживает в Ямало-Ненецком АО — 46,6%. На втором и третьем местах расположились Магаданская область (37,1%) и Чукотский АО (33,1%).

В самом низу рейтинга находятся Чеченская республика и республика Ингушетия — семей среднего класса там всего по 1,5%.

Добавим, что к среднему классу специалисты РИА Рейтинга отнесли семьи, которым доступна покупка автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. Кроме того, после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должны оставаться средства, сумма которых должна составлять не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

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