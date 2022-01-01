На форуме «iВолга» обсудили молодёжную политику в регионах ПФО Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках Молодёжного форума «iВолга» заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев провёл совещание с участием главных федеральных инспекторов и руководителей органов исполнительной власти, которые отвечают за реализацию общественных проектов и государственной молодёжной политики в регионах округа.





Заместитель полпреда подробно остановился на общественных проектах ПФО и новшествах, которые ожидаются во втором полугодии. По словам Машковцева, в самое ближайшее время планируется возобновить проведение «Гвардейца». Окружные военно-патриотические сборы в этом году пройдут на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения Минобороны России. Участниками станут команды из всех регионов Приволжского федерального округа и Донецкой Народной Республики, сформированные из старшеклассников 10-11 классов. Также с 12 по 17 сентября в Оренбургской области запланирован окружной финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» с массовым охватом всех школьников соответствующего возраста.





По словам Олега Машковцева, в сентябре планируется проведение IV окружного турнира по хоккею среди студенческих любительских команд. Это направление проекта «Золотая шайба» — точка роста. Впервые в финале планируется участие команд из всех 14 регионов округа. В числе новых спортивных проектов — окружной турнир по баскетболу 3 на 3 для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.





Также осенью пройдёт окружной слёт поисковых отрядов «Никто не забыт» (6-8 октября в Нижегородской области), Спартакиада «Кадет Приволжья» (6-9 октября в Республике Татарстан), окружной финал общественного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» для воспитанников детских домов (14-18 сентября в Республике Башкортостан), проект уличной культуры «ФормАрт» (2-3 ноября в Кировской области).





В октябре и ноябре, в соответствии с достигнутой с китайскими партнёрами договоренностью, будет проведён VIII Российско-китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы». В нём примут участие студенты двух стран. Форум пройдёт в онлайн-формате.





Завершением 2022 года станет Новогодняя ёлка полномочного представителя президента РФ в Нижнем Новгороде с приглашением детей из разных регионов округа.

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