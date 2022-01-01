В Перми 26 июля будет ограничено движение транспорта В этот день в городе пройдёт Крестный ход, посвящённый памяти преподобного Серафима Саровского Поделиться Твитнуть

Во вторник, 26 июля, в Перми на время Крестного хода, посвящённого памяти преподобного Серафима Саровского, будет ограничиваться движение транспорта. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии и попросили водителей учитывать информацию при выборе маршрута.

С 10 до 15 час. будет временно перекрываться движение по Комсомольскому проспекту на пересечении с ул. Революции и ул. Полины Осипенко, на Комсомольской площади, ул. Васильева от ул. Героев Хасана до ул. Куйбышева, на ул. 1-й Бахаревской до ул. Пристанционной, на ул. Пристанционной от ул. 1-й Бахаревской до дома № 38/1 по ул. Пристанционной.

Движение транспорта будет возобновляться по мере прохождения Крестного хода.

Отмечается, что возможны приостановки движения общественного транспорта, следующего по ул. Героев Хасана, Ленина, Екатерининской, Луначарского, Пушкина, Революции, Белинского, Чкалова, Хлебозаводской и Комсомольскому проспекту. Движение будет приостанавливаться на время прохождения колонны.

А автобусный маршрут № 57 на время прохождения колонны изменит путь следования. Автобусы проследуют без заезда на Липовую гору по ул. Хлебозаводской, вместо традиционного маршрута по ул. Куйбышева, Васильева и Героев Хасана.

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