Наступившая неделя в Пермском крае будет жарче нормы на 3-4 градуса Осадки пройдут, в основном, в понедельник и вторник Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +31 градуса. Для конца июля температурная норма будет на 3-4 градуса превышена, а осадки пройдут, в основном, в понедельник и вторник, в последующие дни дожди будут локальными. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».

Самым жарким днём недели будет понедельник (до +31 градуса). Во вторник после дождей похолодает до +22...+27 градусов.

Со среды до пятницы дневная температура будет в районе +24…+29 градусов, возможны кратковременные дожди.

В выходные, 30 и 31 июля, по предварительным прогнозам, возрастёт вероятность увеличения облачности, возможно, пройдут грозы с усилением ветра до 16 м/с. Температура днём будет от +21 до +26 градусов.

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