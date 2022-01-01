Мария Сыропятова Ижевская компания уклонилась от подписания договора на достройку проблемного дома в Перми Жилой комплекс за ТРК «Столица» будет достраивать компания из Казани Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания из Ижевска ООО «Куб» уклонилась от заключения контракта на достройку жилого комплекса по ул. Декабристов, 97, расположенного за ТРК «Столица». Протокол об этом выложен на портале госзакупок. В результате заказчик работ — Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края направил предложение о заключении договора второму участнику торгов, ООО «СФ Основание» из Казани. Стоимость работ составит для компании из Татарстана 522,2 млн руб. (на 3 млн руб. меньше, чем было бы по контракту с ООО «Куб», и на 16 млн руб. меньше начальной стоимости закупки).

Одновременно в Федеральную антимонопольную службу России направлено предложение о включении ООО «Куб» в реестр недобросовестных поставщиков на основании уклонения победителя закупочной процедуры от заключения договора.

Жилой дом (22 этажа с офисными помещениями и автостоянкой) должен быть введён в эксплуатацию в течение полутора лет после заключения контракта с подрядчиком.

Долгострой расположен на трёх земельных участках общей площадью 5,6 тыс. кв. м. В доме запланировано 140 квартир общей площадью 16,1 тыс. кв. м. Офисные помещения расположены на 869,6 кв. м.

Напомним, первоначально победителем конкурса на завершение работ по строительству жилого комплекса по ул. Декабристов, 97 было объявлено ООО «Куб».

Проектные работы на достройку жилого дома были проведены в 2021 году. Проектировщик — ООО «Пермоблпроект».

Стройка ЖК «Столичный» была начата в 2006 году, однако из 22 этажей было возведено только 19, и в 2011-м компания-застройщик ООО «Гран-1» была признана банкротом, в отношении её руководства возбуждены уголовные дела из-за хищения средств.

В 2015 году бывший гендиректор компании Михаил Ощепков был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 600 тыс. руб. Позднее приговор был изменён на семь лет колонии, штраф снижен на 100 тыс.

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