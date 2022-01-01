В Прикамье за последние сутки выявлено 90 новых случаев коронавируса Полную вакцинацию в регионе прошли 1 394 495 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 90 новых случаев заболевания COVID-19. В целом с начала пандемии в Пермском крае зафиксирован 372 931 случай заражения коронавирусом.

От последствий вируса с начала пандемии скончались 8 850 жителей Прикамья.

По данным федерального оперштаба, в Пермском крае полную вакцинацию прошли 1 394 495 человек.

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