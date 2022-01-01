Копию Эйфелевой башни могут перенести в Сад Миндовского
Владелец арт-объекта решил подарить его городу в честь 50-летия Индустриального района
В Перми копию Эйфелевой башни могут перенести в Сад Миндовского, сообщает портал 59.ру со ссылкой на администрацию района.
11-метровая копия Эйфелевой башни появилась в 2009 году перед торговым центром на улице Рязанской. Объект сделан из металла, он в 30 раз меньше 330-метровой башни Гюстава Эйфеля в Париже.
Сообщается, что владелец арт-объекта решил подарить его городу в честь 50-летия Индустриального района. Сейчас идёт процесс оформления документов.
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