Копию Эйфелевой башни могут перенести в Сад Миндовского Владелец арт-объекта решил подарить его городу в честь 50-летия Индустриального района Поделиться Твитнуть

В Перми копию Эйфелевой башни могут перенести в Сад Миндовского, сообщает портал 59.ру со ссылкой на администрацию района.

11-метровая копия Эйфелевой башни появилась в 2009 году перед торговым центром на улице Рязанской. Объект сделан из металла, он в 30 раз меньше 330-метровой башни Гюстава Эйфеля в Париже.

Сообщается, что владелец арт-объекта решил подарить его городу в честь 50-летия Индустриального района. Сейчас идёт процесс оформления документов.

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