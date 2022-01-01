В Перми отремонтируют восемь домов на «гостевом маршруте» Работы выполняются в рамках подготовки к 300-летию города Поделиться Твитнуть

В Перми начался капитальный ремонт шести домов по улице Малкова и шоссе Космонавтов. Обновление зданий на «гостевом маршруте» предусматривает ремонт крыш, фасадов, укрепление фундаментов. Всего будет подремонтировано восемь зданий, сообщает пресс-служба администрации Перми.

К 300-летию Перми будут отремонтированы фасады многоквартирных домов №14, №16, №18 и №20 на улице Малкова, дом №8 на улице Локомотивной, а также дома №110, №112 и №114 на шоссе Космонавтов.

В настоящее время фондом капитального ремонта Пермского края заключены договоры с подрядными организациями ООО «РусРазвитие» и ООО «УралТехСтрой».

По всему периметру домов будут установлены плиты по технологии вентилируемых фасадов с помощью специальных крепежей. Данная технология позволит не только преобразить внешний облик здания, но и сохранить дополнительное тепло внутри квартир. На крышах заменят деревянные конструкции, кровельное покрытие из профилированного листа, а также слуховые окна. При этом дополнительно предусмотрена установка организованной водосточной системы, а также обновление утеплителя и кровельного покрытия козырьков (входной группы). Капитальный ремонт фундамента предусматривает устройство новой отмостки.

Напомним, к 300-летию Перми в краевой столице идут работы по комплексному обновлению центральных улиц: ведётся их благоустройство. Так, к юбилею города планируется привести в порядок дома на Комсомольском проспекте, улицах Екатерининская, Ленина, Петропавловская, Сибирская, Советская, Героев Хасана. Кроме того, городскими властями будут реконструированы и отремонтированы порядка 40 парков и скверов в разных районах Перми.

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