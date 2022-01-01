Олеся Максименко На ремонт Доходного дома купца Кузнецкого в Перми выделено 6,4 млн руб. Отреставрировать здание подрядчик должен до 4 февраля Поделиться Твитнуть

В Перми объявлен аукцион на выполнение работ по реставрации здания «Доходный дом А.Н. Кузнецкого». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Объект культурного наследия регионального значения располагается на ул. Пермская, 74. Согласно техзаданию, подрядчик должен приступить к работам 5 сентября и закончить их до 4 декабря текущего года.

Начальная стоимость контракта составляет 6,4 млн руб. Финансирование осуществляется из бюджета Пермского края. Заявки принимаются до 29 июля 2022 года.

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