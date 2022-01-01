Олеся Максименко Остановку «Станция Пермь-1» временно перенесут Автобусы будут останавливаться у здания железнодорожного вокзала Поделиться Твитнуть

С 25 июля по 8 августа остановочный пункт «Станция Пермь-1» в направлении из центра города будет перенесён к зданию железнодорожного вокзала.

Как сообщает пресс-служба мэрии Перми, это связано с проведением ремонтных работ на ул. Монастырская.

Также с 23 июля возобновится работа трамвайного остановочного пункта «Театр оперы и балета».

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