Олеся Максименко
Остановку «Станция Пермь-1» временно перенесут
Автобусы будут останавливаться у здания железнодорожного вокзала
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С 25 июля по 8 августа остановочный пункт «Станция Пермь-1» в направлении из центра города будет перенесён к зданию железнодорожного вокзала.
Как сообщает пресс-служба мэрии Перми, это связано с проведением ремонтных работ на ул. Монастырская.
Также с 23 июля возобновится работа трамвайного остановочного пункта «Театр оперы и балета».
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