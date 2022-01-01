С 25 июля закрывается движение транспорта на участке ул. Рабоче-Крестьянской в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с заменой участка тепловой сети, проходящей по ул. Рабоче-Крестьянской в Свердловском районе, с 25 июля закрывается проезд транспорта от дома № 24 до дома № 26. Об этом сообщили в кол-центре Перми.

Мероприятия, необходимые для надёжного теплоснабжения жителей в отопительном сезоне 2022/23, продлятся до 1 августа.

Автомобилистам рекомендовано заранее планировать маршрут движения и обращать внимание на дорожные знаки в зоне ремонта.

Всего в ходе работ по замене тепломагистрали на ул. Рабоче-Крестьянской будет проложено 623 м теплопровода в современной изоляции со сроком службы свыше 25 лет.

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